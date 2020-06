"Przysięga" odcinek 192. Reyhan dostaje pracę jako sprzątaczka. Cavidan daje Nigar pieniądze w zamian za milczenie [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan, za radą Narin, postanawia poszukać pracy. W 192. odcinku "Przysięgi" rozpocznie rozmowy z ewentualnym pracodawcą. Z kolei Cavidan wręczy Nigar pieniądze. Sprawdź, co się wydarzy w 192. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 192. w poniedziałek, 15.06.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Cavidan (Gül Arcan) chciała wyrzucić Nigar z pracy, ale wtedy służąca wyjawiła jej, że widziała, co zrobiła Hikmetowi (Berkant Müftüler). Reyhan (Özge Yagiz) coraz trudniej znieść upokorzenia, jakich doznaje ze strony matki Emira (Gökberk Demirci). Po rozmowie z Narin (Yagmur Shahbazova) postanowiła, że znajdzie pracę.

W 192. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan chce powiedzieć Emirowi, że szuka pracy. Süheyla postanawia odsunąć córkę od Cavidan. Zabrania jej przychodzić do Tarhunów i narzucać się Emirowi. Cemre (Ceyda Olgune) nie zamierza być posłuszna matce. Reyhan podpisuje umowę o pracę. Będzie sprzątała domy. Emir umawia się z kolegami na imprezę.

Kemal (Can Verel) i Narin wyruszają na poszukiwanie skarbu. Kemal próbuje dowiedzieć się czegoś o rodzinie Narin. Wypytuje o jej rodziców, ale to przywołuje bolesne wspomnienia. Narin nie chce dalej rozmawiać. Nigar otrzymuje pieniądze od Cavidan. Zapewnia, że od tej chwili sekret Cavidan jest bezpieczny. Cemre przez przypadek widzi, jak Reyhan żegna się ze swoim pracodawcą.Późnym wieczorem Suna (Sıla Türkoğlu) niespodziewanie dzwoni do Emira.

