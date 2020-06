"Przysięga" odcinek 193. Cemre śledzi Reyhan i dowiaduje się, gdzie pracuje. Narin i Kemal gubią się w lesie [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan znalazła pracę i będzie sprzątać domy. W 193. odcinku "Przysięgi" Cemre postanowi śledzić byłą żonę Emira i dowiedzieć się, czym się zajmuje. Sprawdź, co się wydarzy w 193. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 193. we wtorek, 16.06.2020 o godz. 15:30 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yagiz) znalazła pracę jako sprzątaczka. Kiedy rozmawiała ze swoim pracodawcą zobaczyła ją Cemre (Ceyda Olgune). Cavidan (Gül Arcan) dała Nigar pieniądze, aby milczała w sprawie tego, co widziała w dniu wypadku Hikmeta (Berkant Müftüler).

W 193. odcinku serialu "Przysięga" Masal (Cansın Mina Gür) jedzie na wycieczkę z kolegami i ich rodzicami. Narin (Yagmur Shahbazova) i Kemal (Can Verel) pomagają jej w zabawie, ale podczas poszukiwań skarbów w lesie, gubią się na kilka godzin. Reyhan mówi Emirowi (Gökberk Demirci) o rozmowie kwalifikacyjnej, ale on nie chce znać szczegółów. Dziewczyna zaczyna nową pracę. Cemre ją śledzi, bo jest ciekawa, co robi.

Widząc myjącą okna w cudzym domu Reyhan, Cemre nagrywa telefonem film. Ma zamiar przekazać go mediom. Cavidan nie umie się zachować przy Nigar. Nie chce od niej nawet kawy.

