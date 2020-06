"Przysięga" odcinek 194. Emir dowiaduje się, że Reyhan jest sprzątaczką. Wpada w furię! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan pracuje jako pokojówka. Cemre dowiedziała się o tym i nagrała, jak Reyhan myje okna. W 194. odcinku "Przysięgi" Emir zobaczy film i wpadnie w szał. Sprawdź, co się wydarzy w 194. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 194. w środę, 17.06.2020 o godz. 15:30 w TVP1! - sprawdź program tv

Cemre (Ceyda Olgune) śledziła Reyhan (Özge Yagiz) i dowiedziała się, gdzie pracuje. Nagrała ją, gdy myła okna. Narin (Yagmur Shahbazova) i Kemal (Can Verel) zgubili się w lesie i spędzili noc przytuleni. Czy to zmieni coś w relacjach między nimi?

W 194. odcinku serialu "Przysięga" Kemal wciąż nie wie, jak powiedzieć Narin o mieszkaniu, które jej wynajął. Docenia to, że Narin tak dba o Masal (Cansın Mina Gür). Cemre podaje prasie wiadomość, czym zajmuje się Reyhan. Emir (Gökberk Demirci) dostaje wiadomość z linkiem do filmu nagranego przez Cavidan. Widząc myjącą okna Reyhan wpada we wściekłość i robi jej awanturę. Oznajmia, że nie pozwoli, aby pracowała jako sprzątaczka.

Cavidan (Gül Arcan) uważa, że Robi robi to celowo, żeby poniżyć jej rodzinę. Zapewnia, że wkrótce wyrzuci Reyhan z domu i z życia swojej rodziny. Postanawia porozmawiać z synem i uzmysłowić mu, że Reyhan po raz kolejny zhańbiła ich rodzinę. Emir zauważa jednak, że Reyhan nie nosi już ich nazwiska i ani on, ani ona nie mogą zabronić jej robienia czegokolwiek.

