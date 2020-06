"Przysięga" odcinek 195. Suheyla znajduje płytę, którą Cemre szantażowała Reyhan. Powstrzyma córkę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan rozpoczęła pracę jako pokojówka, a kiedy Emir się o tym dowiedział, wpadł w szał. W 195. odcinku "Przysięgi" mama Cemre odkryje jej niecne występki. Sprawdź, co się wydarzy w 195. odcinku serialu "Przysięga".

Cemre (Ceyda Olgune) opublikowała w sieci wideo, na którym widać, jak Reyhan (Özge Yagiz) myje okna w cudzym domu. Kiedy Emir (Gökberk Demirci) je zobaczył, wpadł w furię. Cavidan (Gül Arcan) nie przestaje dokuczać Reyhan.

W 195. odcinku serialu "Przysięga" Emir dziwi się, że Reyhan poszła do pracy, choć w domu niczego jej nie brakuje. Talaz domaga się pieniędzy od Cavidan. Inaczej doprowadzi do tego, że Emir trafi do więzienia. Reyhan mdleje w czasie pracy. W tym czasie gotujące się mleko wylewa się na kuchnię. Później cierpliwie znosi wszystkie uwagi Nevin.

Suheyla odkrywa, że jej córka nęka Reyhan. Postanawia wysłać Cemre do Szwajcarii. Córka nie ma jednak zamiaru wyjeżdżać. Podczas kłótni Suheyla zabiera jej wszystkie karty kredytowe i zapowiada, że teraz musi radzić sobie sama. Odjeżdża też samochodem Cemre i tam odnajduje płytę, na której jest spreparowane nagranie ze strzelającym Emirem. Masal (Cansın Mina Gür) bardzo cieszy się z prezentu od Narin (Yagmur Shahbazova). Emir odnajduje miejsce pracy Reyhan.

