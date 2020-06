"Przysięga" odcinek 197. Suheyla chce powiedzieć o wszystkim Emirowi i Reyhan. Zostaje potrącona przez samochód! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan rozpoczęła pracę jako pokojówka, a kiedy Emir się o tym dowiedział, wpadł w szał. W 197. odcinku "Przysięgi" mama Cemre odkryje jej niecne występki. Sprawdź, co się wydarzy w 197. odcinku serialu "Przysięga".

Suheyla domyśliła się, że to Cemre (Ceyda Olgune) zatruwa życie Reyhan (Özge Yagiz). Zabrała jej samochód i pieniądze, a na dodatek zobaczyła, co jest na spreparowanym nagraniu, którym Cemre szantażowała Reyhan.

W 197. odcinku serialu "Przysięga" Suheyla jest w szoku po tym, co zobaczyła na nagraniu. Ma do siebie żal o to, że nie pomogła swojej córce, gdy była na to pora. Oskarża Cavidan (Gül Arcan) o to, że zniszczyła życie Cemre i zrobiła z niej kryminalistkę. Postanawia powiedzieć o tym Emirowi (Gökberk Demirci) i Reyhan. Cavidan namawia Cemre na ucieczkę z kraju.

Kemal (Can Verel) chce wyjaśnić wszystko Narin (Yagmur Shahbazova), ale kobieta nie ma już ochoty z nim rozmawiać i postanawia odejść. Suheyla przyjeżdża na wybrzeże, gdzie są Reyhan i Emir. Cemre do niej dzwoni, ale matka odrzuca połączenie. Dochodzi do wypadku. Przejęta Suheyla nie zauważa jadącego wprost na nią samochodu. Cemre zaczyna rozumieć, że Cavidan ją wykorzystuje.

