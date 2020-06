"Przysięga" odcinek 201. Cemre udaje się wykraść telefon i zadzwonić do Emira! Syn Cavidan ją uratuje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Talaz porwał Cemre i znęca się nad nią. Z kolei ona chce zemścić się na Cavidan. W 201. odcinku "Przysięgi" Cemre udaje się dostać do telefonu. Sprawdź, co się wydarzy w 201. odcinku serialu "Przysięga".

Talaz, w porozumieniu z Cavidan (Gül Arcan) porwał Cemre (Ceyda Olgune), aby ta nie mogła powiedzieć Emirowi (Gökberk Demirci) prawdy o spreparowanym nagraniu. Tymczasem on chce dowiedzieć się od Reyhan (Özge Yagiz), o co chodzi z płytą, o której powiedziała mu Suheyla przed śmiercią.

W 201. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yagmur Shahbazova) jest przerażona, kiedy do jej nowego domu przychodzi syn właściciela, który właśnie wyszedł z więzienia. Kemal (Can Verel) dopada mężczyznę i zapowiada, że skrzywdzi go, jeśli coś stanie się Narin. Później wpada w złość, gdy dowiaduje się, że Narin wciąż nie chce wrócić do domu.

Nigar żąda od Cavidan więcej pieniędzy. Tym razem miliona lir. Talaz jest okrutny dla Cemre, a Cavidan wścieka się, że Cemre zmusiła ją do porwania. Cemre w końcu zdobywa telefon i dzwoni do Emira. On wciąż przebywa z Reyhan w domu, w którym dziewczyna sprząta.

