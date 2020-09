"Przysięga" odcinek 250. Cavidan oskarża Zeynep o kradzież. Wściekły na matkę Emir wyrzuca ją z domu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan dowiedziała się, że Emir specjalnie pozwalał Banu zbliżyć się do siebie. W 250. odcinku "Przysięgi" Emir wyrzuci matkę z domu! Sprawdź, co się wydarzy w 250. odcinku serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 250. we wtorek, 8.09.2020 o godz. 16:05 w TVP1!

Reyhan (Özge Yagiz) wie już, że Emir (Gökberk Demirci) spotykał się z Banu, aby zbudzić w niej zazdrość. Cavidan (Gül Arcan) przekazała Sunie (Sıla Türkoğlu) informację o kryminalnej przeszłości Taciego.

W 250. odcinku serialu "Przysięga" Narin (Yağmur Sahbazova) i Kemal (Can Verel) opowiadają sobie o swoim dzieciństwie i przeszłości. Lubią te nocne rozmowy, które ich bardzo zbliżają. Nigar wymyśla sposób na swoje problemy. Cavidan ginie pierścionek z brylantem. Wszyscy szukają go w całym domu. W końcu Cavidan oskarża o kradzież Zeynep (Balım Gaye Yaprak). Rozbija jej pozytywkę - preent slubny dla Reyhan i Emira. Dziewczynka jest zrozpaczona.

Reyhan widzi zapłakaną Zeynep i próbuje dowiedzieć się, co się stało. Narin jedzie do firmy męża, żeby się rozmówić z Erhanem. Mężczyzna mówi jej, że wciąż ją kocha i chce, aby do siebie wrócili. Emir dowiaduje się od Nigar, co zrobiła Cavidan i postanawia odesłać ją z domu. Oznajmia, że powinna przenieść się do domku na wsi.

