"Przysięga" odcinek 605. Nowa bohaterka w tureckim serialu. To ona będzie próbowała uwieść Kemala! Kim jest Meltem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Przysięga" 605. Już niebawem w tureckim serialu pojawi się kobieta, która spróbuje rozbić małżeństwo Kemala i Narin. Kim jest Meltem? Czy prawnik ulegnie jej wdziękom i straci ukochaną żonę? Sprawdźcie, co się wydarzy.

"Przysięga" odcinek 605. w środę, 23.03.2022, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź streszczenie odcinka

Jeśli zastanawiacie się, co będzie z Gulperi, to mamy dla was dobre informacje. W 605. odcinku serialu "Przysięga" Emir uratuje żonę. Wszyscy podziękują leśnej wróżce za to, że uratowała Yigita. Tulay będzie wściekła.

Narin i Kemal dowiedzą się, że Mert ma starszą siostrę. Kemal postanawia ją odnaleźć, jednak Narin ma w tej sprawie wątpliwości. Boi się, że kobieta odbierze im Merta...

Czy tak się stanie? Siostrze Merta wpadnie w oko... Kemal! Śliczna Meltem spróbuje uwieść prawnika!

Tureckie seriale w polskiej telewizji. Co oglądać?

TVP emituje obecnie trzy tureckie seriale: "Zranione ptaki", które w marcu 2022 roku zastąpiły "Elif", "Przysięgę" oraz "Miłość i przeznaczenie", która w grudniu 2021 roku zajęła miejsce "Promyka nadziei". Tureckie seriale w Polsce można też oglądać na kanale DIZI. W emisji m.in. "Narzeczona ze Stambułu", "Wieczna miłość" i "Maleńkie morderstwa". Z kolei kanał WP emituje serialowy hit z Turcji, czyli "Zapukaj do moich drzwi" ("Sen Çal Kapımı").

