"Przysięga" odcinek 612. Kemal dostanie od Meltem prezent! Narin go znajdzie! Co zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Przysięga" 612. Kemal straci głowę dla Meltem? Wszystko na to wskazuje! Siostra Merta jest zdeterminowana, aby go zdobyć. Narin odkryje niebawem, że Meltem podarowała Kemalowi prezent! Sprawdźcie, co się wydarzy w tureckim serialu "Przysięga".