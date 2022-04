"Przysięga" odcinek 616. Tulay wkracza między Emira i Gulperi! Meltem knuje, by osaczyć Kemala [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Przysięga" 616. Emir i Gulperi na moment zbliżyli się do siebie, ale Tulay wszystko zepsuje. Co zrobi, aby pozbyć się Gulperi? Wzbudzi w niej wyrzuty sumienia! Streszczenie 616. odcinka "Przysięgi" znajdziesz w tekście. Oto, co się wydarzy.