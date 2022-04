"Przysięga" odcinek 619. Narin dostaje prezent od Meltem. Nie jest zadowolona z upominku! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przysięga 619. Meltem gra w swoją grę i jak na razie udaje się jej poróżnić Narin i Kemala. Tulay knuje intrygi przez co Cavidan odkryje prawdę o stanie zdrowie Emira. Oto, co wydarzy się w 619. odcinku tureckiego serialu "Przysięga".

"Przysięga" odcinek 619. w środę, 13.04.2022, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź streszczenie odcinka

W 619. odcinku "Przysięgi" Bade namawia Merta, by powiedział Kemalowi, na co wydał pieniądze. Meltem odnajduje brata i zaprasza go do swojego domu. Dzięki podstępowi Tulay Cavidan poznaje prawdę o niedyspozycji Emira. Meltem kupuje prezent dla żony Kemala.

Narin nie jest zadowolona z upominku. Yigit dostaje uroczy prezent od Gulperi.

Tureckie seriale w polskiej telewizji. Co oglądać?

TVP emituje obecnie trzy tureckie seriale: "Zranione ptaki", które w marcu 2022 roku zastąpiły "Elif", "Przysięgę" oraz "Miłość i przeznaczenie", która w grudniu 2021 roku zajęła miejsce "Promyka nadziei". Tureckie seriale w Polsce można też oglądać na kanale DIZI. W emisji m.in. "Narzeczona ze Stambułu", "Wieczna miłość" i "Maleńkie morderstwa". Z kolei kanał WP emituje serialowy hit z Turcji, czyli "Zapukaj do moich drzwi" ("Sen Çal Kapımı").

