"Przysięga" odcinek 623. Gulperi przerażona powrotem wuja Kasima! Narin i Kemal spędzają romantyczny wieczór [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 623. odcinek tureckiego serialu "Przysięga". Gulperi przerażona powrotem wuja Kasima! Narin i Kemal spędzają romantyczny wieczór. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 623. odcinku "Przysięgi".

"Przysięga" odcinek 623. w czwartek, 21.04.2022, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź streszczenie odcinka

W 623. odcinku serialu "Przysięga" do domu Emira przybywa niezapowiedziany i niechciany gość. Gulperi jest przerażona, kiedy pojawia się wuj Kasim.

Narin jedzie do hotelu do Kemala. Zastaje tam Meltem. Narin rozmawia z matką o Meltem. Wie, że to niebezpieczna kobieta, która zrobi wszystko, żeby zdobyć Kemala. Narin i Kemal spędzają romantyczny wieczór tylko we dwoje.

Emir dowiaduje się, że Gulperi odmawia wyjazdu z obawy o jego bezpieczeństwo. Meltem udaje, że została napadnięta!

Zdjęcia z 623. odcinka serialu "Przysięga" znajdziesz w galerii!

Tureckie seriale w polskiej telewizji. Co oglądać?

TVP emituje obecnie trzy tureckie seriale: "Zranione ptaki", które w marcu 2022 roku zastąpiły "Elif", "Przysięgę" oraz "Miłość i przeznaczenie", która w grudniu 2021 roku zajęła miejsce "Promyka nadziei". Tureckie seriale w Polsce można też oglądać na kanale DIZI. W emisji m.in. "Narzeczona ze Stambułu", "Wieczna miłość" i "Maleńkie morderstwa". Z kolei kanał WP emituje serialowy hit z Turcji, czyli "Zapukaj do moich drzwi" ("Sen Çal Kapımı").

