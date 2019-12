"Przysięga" odcinek 74. Emir sprowadza Zeynep do domu. Talaz dowiaduje się o ślubie Leyli! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 74. odcinku "Przysięgi" Reyhan martwi się o Zynep. Niespodziewanie Emir sprowadza ją do domu! Yonca zawiadamia ojca Leyli, że jego córka wyszła za mąż. Sprawdź, co się wydarzy w 74. odcinku "Przysięgi".

Zeynep i Reyhan (Özge Yağız) zostały uratowane, jednak tylko Reyhan wróciła do domu z Emirem (Gökberk Demirci). Cała akcja odwróciła się przeciwko Cemre (Ceyda Olguner), która została uwięziona w piwnicy.

W 74. odcinku "Przysięga" Yonca (Tuggül Küçükoglu) zniecierpliwiona czeka na Kemala (Can Verel), który mimo poźnej pory wciąż nie pojawił się w pracy. Kobieta obawia się, że jego nieobecność związana jest z Leylą (Munise Özlem), dlatego postanawia działać. Odnajduje CV dziewczyny i dzwoni pod podany w nim numer. Telefon odbiera Talaz (Mustafa Simsek), któremu w końcu Yonca mówi, że jego córka wyszła za mąż!

Trwają poszukiwania Cemre (Ceyda Olguner). Suheyla (Tugçe Ersoy) dzwoni do Cavidan (Gül Arcan) i próbuje dowiedzieć się, co się dzieje z Cemre. Jednak żadna z kobiet nie ma pojęcia, gdzie zaginęła dziewczyna...

Tymczasem Belma przychodzi do domu, w którym były więzione Reyhan i Zeynep i słyszy odgłosy dochodzące z piwnicy. Kiedy kobieta otwiera drzwi na szyję rzuca się jej szczęśliwa Cemre!

Do domu wraca Emir. Jednak nie jest sam. Razem z nim przychodzi Zeynep! Rayhan nie może uwierzyć własnym oczom, a kiedy słyszy, że dziewczynka z nimi zostanie nie posiada się z radości. Okazuje się, że Emir był świadkiem, jak Zeynep była torturowana przez swoją macochę, co pozwoliło mu na zabranie dziewczynki do domu.

Talaz przyjeżdża do Kemala. Wściekły mężczyzna daje córce ultimatum! Ma wyprowadzić się od Kemala i wrócić do domu, albo już nigdy więcej nie zobaczy własnego ojca.