"Przysięga" odcinek 75. Cavidan znęca się nad Zeynep! Reyhan i Emir zostają... przyjaciółmi [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 75. odcinku serialu "Przysięga" Cavidan na każdym kroku uprzykrza życie Zeynep. Reyhan odbywa szczerą rozmowę z Emirem i... zostają przyajaciółmi. Sprawdź, co się wydarzy w 75. odcinku "Przysięgi".

"Przysięga" odcinek 75, w czwartek, 19.12.2019 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) wyswobodził Zeynep od macochy i sprowadził ją do domu. Reyhan (Özge Yağız) nie mogła w to uwierzyć, a Cavidan (Gül Arcan) nie kryła swojego niezadowolenia. Ojciec kazał Leyli (Munise Özlem) wrócić do domu.

W 75. odcinku "Przysięga" Cemre (Ceyda Olguner) w końcu kontaktuje się z matką i okłamuje ją, że została na noc u koleżanki. Telefon jej się rozładował i miała potworny ból głowy i zasnęła, dlatego nie zdążyła skontaktować się z nią.

Cavidan nie może znieść obecności Zeynep w domu. Kiedy zauważa dziewczynkę w kuchni, zabiera jej talerz,oddaje służącej i nakazuje jej dokładnie go umyć. Później kobieta zauważa, jak Zeynep drapie się po głowie. Wściekła rusza do niej i wykrzykuje, że dziewczynka ma wszy! Bierze nożyczki i chce obciąć włosy Zeynep. W tym momencie wchodzi Reyhan, wyrywa teściowej nożyczki i informuje ją, że nie ma prawa obciąć włosów dziewczynki bez jej pozwolenia. Matka Emira nie może nieść panoszenia się synowej i pasierbicy.

Kemal (Can Verel) dopytuje Leylę, czego chciał jej ojciec. W końcu dziewczyna zdradza mu, że mężczyzna jest wściekły o obrączki i nie dociera do niego tłumaczenie, że ślub był udawany. Kemal postanawia jechać do Talaza. Szczera rozmowa z ojcem Leyli niestety nic nie wnosi. Talaz nadal nakazuje córce wrócić do domu.

Kiedy Emir wraca do domu, zaprowadza Reyhan i Zeynep na spotkanie członkiń klubu Cavidan. Kiedy kobiety słyszą historię dziewczynki i postawy Reyhan, są pełne podziwu i przyjmują je do swojego towarzystwa. Reyhan jest wdzięczna mężowi za jego postawę. Małżonkowie odbywają szczerą rozmowę. Reyhan proponuje Emirowi... przyjaźń. Mężczyzna jest tym zaskoczony, bo liczył na coś więcej, jednak nie przyznaje się do prawdziwych uczuć i zgadza się na przyjaźń.