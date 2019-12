"Przysięga" odcinek 76. Reyhan zaczyna pracę w Stowarzyszeniu. Emir szaleje z zazdrości o żonę [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 76. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan zaczyna pracę w Stowarzyszeniu Suheyli. Emir jest zazdrosny o żonę, zwłaszcza że ma po nią przyjechać jakiś mężczyzna! Sprawdź, co się wydarzy w 76. odcinku "Przysięgi".

"Przysięga" odcinek 76, w piątek 20.12.2019 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Emir (Gökberk Demirci) wstawił się za Reyhan (Özge Yağız) podczas kolejnego spotkania stowarzyszenia. Kobiety były pod wrażeniem historii Reyhan i Zeynep. Suheyla (Tugçe Ersoy) postanowiła zatrudnić żonę Emira.

Cavidan znęca się nad Zeynep! Reyhan i Emir zostają... przyjaciółmiZobacz więcej

W 76. odcinku "Przysięga" Leyla (Munise Özlem) ma żal do Kemala (Can Verel) za rozmowę z jej ojcem. Dziewczyna jest zła, bo prosiła mężczyznę, aby nie kontaktował się z Talazem (Mustafa Simsek). Kemal nie uważa, że zrobił coś złego i próbuje to wytlumaczyć Leyli.

Reyhan ma rozpocząć pracę w stowarzyszeniu. Jest umówiona z jakimś mężczyzną, który ma zabrać ją w umówione miejsce. Emir nie może zapanować nad zazdrością o żonę. W gabinecie próbuje znaleźć w internecie jakieś informacje o współpracowniku Reyhan, kiedy do pomieszczenia nagle wchodzi Cavidan (Gül Arcan). Kobieta mówi synowi o swoich wątpliwościach co do zatrudnienia Reyhan w stowarzyszeniu. Emir uspokaja matkę mówiąc, że jego żona sobie poradzi.

To wcale nie uspokaja Cavidan, a wręcz rozwściecza ją jeszcze bardziej. Kobieta postanawia uiścić wpłatę w klubie i pozbyć się z niego synowej. Nagle kobieta widzi, jak Nigar niesie szklankę mleka Zeynep. Pani domu wścieka się i natychmiast każe jej odstawić naczynie. Cavidan nakazuje służącej znaleźć Zeynep jakąś pracę do wykonania.

Reyhan i Emir, czyli Özge Yağız i Gökberk Demirci są parą także poza serialem?Zobacz więcej

Po Reyhan przyjeżdża samochód, ale kiedy wsiada do niego kierowcą okazuje się kobieta! Ismet przyznaje, że często jest brana za mężczyznę. Panie jadą do starszej kobiety, ale ta nie chce ich wpuścić. Ismet chce odjechać, ale wtedy Reyhan próbuje przekonać kobietę. Staruszka zauważa, że Reyhan różni się od pozostałych kobiet, które zwykle do niej przyjeżdżają.

Emir nie może znaleźć sobie miejsca i postanawia zadzwonić do żony. Reyhan jednak szybko go zbywa. Po kilku godzinach Emir znów dzwoni i proponuje żonie, że po nią przyjedzie. Reyhan odmawia i mówi, że Ismet już ją odwozi. Zazdrość męża wzrasta, kiedy jest przekonany, że żona przeszła na ty z mężczyzną po kilku wspólnych godzinach.

Suna (Sila Turkoglu) spotyka się z Zaferem (Ali Dereli) i zdradza mu, że martwi się o brata i jego małżeństwo. Prosi przyjaciele o pomoc w uratowaniu małżeństwa Emira i Reyhan.