"Przysięga" odcinek 77. Reyhan dostaje ogromny bukiet kwiatów. Co na to Emir? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 77. odcinku serialu "Przysięga" Emir nie może poradzić sobie z zazdrością. Sytuacja pogarsza się, kiedy Reyhan dostaje kwiaty! Suna i Zafer nie wyprowadzają mężczyzny z błędu i nie zdradzają mu, że Ismet jest kobietą! Sprawdź, co się wydarzy w 77. odcinku "Przysięgi".

"Przysięga" odcinek 77, w poniedziałek, 23.12.2019 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) rozpoczęła pracę w stowarzyszeniu, co wzbudziło zazdrość Emira (Gökberk Demirci), tym bardziej, że towarzyszem jego żony miał być mężczyzna, niejaki Ismet.

W 77. odcinku "Przysięga" Reyhan, Emir, Suna (Sila Turkoglu) i Zafer (Ali Dereli) rozmawiają o nowej pracy kobiety. Wszyscy są zadowoleni poza jej mężem. Nagle w ogrodzie pojawia się służąca z bukietem kwiatów. Okazuje się że wiązanka jest dla Reyhan w ramach podziękowania za udany dzień pracy. Emir aż się gotuje z zazdrości i odchodzi. Suna i Zafer orientują się, że mężczyzna jeszcze nie wiem, że Ismet to kobieta i... postanawiają nie wyprowadzać go z błędu.

Reyhan chce postawić kwiaty w widocznym miejscu, jednak Emirowi nie podoba ten pomysł. Kiedy Cavidan (Gül Arcan) dowiaduje się, że znienawidzona przez nią synowa dostała kwiaty po pierwszym dniu pracy w stowarzyszeniu jest jeszcze bardziej zdeterminowana do wkupienia się do klubu.

Reyhan co chwila rozmawia przez telefon i sms-uje z Ismet. Emir jest wściekły i jest przekonany, że to zwykły kobieciarz. Po chwili zaczyna się zastanawiać, co mężczyzna robiłby w kobiecym klubie...