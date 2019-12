"Przysięga" odcinek 78. Emir odkrywa prawdę dotyczącą Ismet. Cemre powie mu, że go kocha? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir jest zazdrosny o Reyhan! Gdy dostała piękny bukiet kwiatów, nie mógł wytrzymać ich widoku. W 78. odcinku serialu "Przysięga" Emir dowie się jednak, że tak naprawdę Ismet jest kobietą! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 78. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 78. w poniedziałek, 30.12.2019 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Kiedy Reyhan (Özge Yağız) rozpoczęła pracę w stowarzyszeniu, Emir (Gökberk Demirci) zaczął być zazdrosny o niejakiego Ismeta. Później jego żona dostała ogromny bukiet kwiatów, co tylko pogłębiło jego zazdrość.

W 78. odcinku "Przysięga" Cemre (Ceyda Olguner) postanawia powiedzieć Emirowi, że go kocha. Kiedy Yonca jej to odradza i mówi, że wszystkiemu winna jest Cavidan (Gül Arcan), która nią manipuluje, Cemre wpada we wściekłość. Jest przekonana, że małżeństwo Emira i Reyhan to fikcja. Kemal (Can Verel) odkrywa, że Sehriye (Derya Kurtuluş) udaje chorą, ale domyśla się też, dlaczego kobieta to robi. Leyla (Munise Özlem Öztürk) martwi się o jej zdrowie i jest zła na Kemala, który według niej nie przejmuje się tym ani trochę.

Reyhan i Ismet pomagają starszej kobiecie w remoncie i w sprzątaniu starego domu. Kiedy Ismet przychodzi do rezydencji, Emir otwiera jej drzwi i w końcu odkrywa prawdę. Po raz kolejny jest mu głupio, że źle ocenił żonę. Później Cemre mówi Emirowi, że chce z nim porozmawiać. On jednak stwierdza, że bardzo się spieszy i odjeżdża, zanim Cemre rozpoczyna mówić.

