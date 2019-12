"Przysięga" odcinek 79. Cavidan znęca sie nad Zeynep! Reyhan postanawia śledzić teściową [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan wciąż nie może znieść obecności Reyhan i Zeynep w jej domu. W 79. odcinku serialu "Przysięga" matka Emir będzie wyżywać się na Zeynep. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 79. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 79. we wtorek, 31.12.2019 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) wciąż pomaga staruszce w remoncie. Teraz, kiedy Emir (Gökberk Demirci) wie już, że Ismet jest kobietą, zacznie inaczej podchodzić do całej sytuacji. Tymczasem, Cavidan (Gül Arcan) wciąż jest w złym nastroju.

W 79. odcinku "Przysięga" Emir pomaga Reyhan odmalować pokój w domu starszej pani. Hikmet (Berkant Müftüler) żąda od żony zwrotu broszki, rodzinnej pamiątki. Mówi jej, że był u jubilera i dowiedział się, że Cavidan wcale jej do niego nie zaniosła. Kobieta próbuje się bronić mówiąc, że broszka jest u innego jubilera. Hikmet chce, aby do wieczora przedmiot wrócił do domu. Cavidan swoją złość wyładowuje na Zeynep. Zamyka ją w łazience i zapowiada, że odda ją jej macosze. Dziewczynka jest przerażona.

Niespodziewanie do domu wraca Reyhan i słysząc wołania Zeynep, od razu udaje się do teściowej. Między nimi dochodzi do kolejnej kłótni. Później, choć Reyhan jest umówiona z Emirem, postanawia śledzić Cavidan, która w pośpiechu wychodzi z domu. Cavidan zjawia się u lichwiarza i chce odebrać broszkę. Mężczyzna stwierdza, że Cavidan musi zapłacić dwa razy więcej niż wcześniej ustalano. Matka Emira postanawia uciec z broszką, ale zostaje złapana i uwięziona. Widząc to, Reyhan w ostatniej chwili powiadamia męża o zagrożeniu nagrywając się na jego pocztę głosową. Sama jednak także wpada w kłopoty.

