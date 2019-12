"Przysięga" odcinek 80. Reyhan i Cavidan przetrzymywane w zamknięciu! Emir dowie się, co się stało? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan wyładowała swoją złość na Zeynep, a później Reyhan postanowiła ją śledzić. Obie wpadły w kłopoty. W 80. odcinku serialu "Przysięga" kobiety będą przetrzymywane przez ludzi lichwiarza. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 80. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 80. w czwartek, 2.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) postanowiła śledzić Cavidan (Gül Arcan) po tym, jak matka Emira (Gökberk Demirci) znęcała się nad Zeynep. Cavidan naraziła się lichwiarzowi, u którego zastawiła broszkę, której zwrotu zażądał Hikmet (Berkant Müftüler).

W 80. odcinku "Przysięga" Reyhan i Cavidan zostają zamknięte w pustym magazynie. Matka Emira wpada w szał, Reyhan próbuje j uspokoić. Tymczasem, Emir jest zawiedziony, że jego żona nie pojawiła się na spotkaniu. Wraca do domu i podłącza telefon do ładowania. Dzięki temu może odsłuchać wiadomość od Reyhan. Od razu rusza żonie i matce na pomoc. Cavidan o wszystkie swoje kłopoty obwinia synową. Nigar korzysta z chwilowej nieobecności pani domu, rozsiada się w fotelu i nie zauważa jak do pokoju wchodzi Hikmet. Mężczyzna zaczyna niepokoić się nieobecnością żony.

Cavidan próbuje przekupić lichwiarzy, ale oni nie chcą się zgodzić. Wiedzą, że za członków rodziny Tarhunów mogą dostać dużo więcej. Kemal (Can Verel) dostaje informację, że Leyla (Munise Özlem Öztürk) może nie być córką Talaza. Idzie porozmawiać z Tacim. Dowiaduje się, że to Talaz kazał Leyli ukraść dokumenty przetargowe. Refik postanawia pozbyć się niewygodnych zakładniczek. Cavidan opowiada Reyhan o swojej przeszłości i o tym, jak była biedna. Mówi jej, że nienawidziła swojego życia i już nigdy więcej nie chce zaznać ubóstwa.

