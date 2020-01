"Przysięga" odcinek 82. Reyhan zostaje honorowym członkiem klubu! Co na to Cavidan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cavidan i Reyhan wyszły cało z opresji, w której znalazły się przez matkę Emira. W 82. odcinku serialu "Przysięga" między nimi dojdzie do kolejnej poważnej rozmowy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 81. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 82. we wtorek, 7.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) i Cavidan (Gül Arcan) zostały uwięzione przez ludzi lichwiarza i o mało nie zginęły. Zostały uratowane przez Emira (Gökberk Demirci), który martwiąc się o żonę i matkę ruszył im na pomoc.

Emir jedzie po Reyhan i Cavidan. Może uratować tylko jedną z nich?! Hikmet jest wściekły! Zobacz więcej

W 82. odcinku "Przysięga" Cavidan liczy, że to ona dostanie zaproszenie jako nowy członek stowarzyszenia. Spotyka ją przykra niespodzianka. To Reyhan zostaje honorową członkinią klubu! Wszyscy są w szoku. Kiedy do żony Emira dzwoni matka Cemre (Ceyda Olguner), Reyhan dziękuje za zaufanie, ale zaznacza, że nie może zostać honorowym członkiem. Ma na uwadze to, czego dowiedziała się od Cavidan. Idąc korytarzem natyka się na teściową. Ona mówi jej, że cieszy się z tego, co się stało i wskazuje, że sytuacja z lichwiarzem otworzyła jej oczy na wiele spraw. Teraz chce zastąpić Reyhan matkę!

Emir wciąż się zastanawia, czy Reyhan słyszała jego słowa, które wypowiedział w rozpaczy. Chce z nią porozmawiać i wyznać jej prawdę o swoich uczuciach. Suna (Sıla Türkoğlu) jest w depresji, nie ma ochoty dłużej żyć. Taci mówi Leyli (Munise Özlem Öztürk), że to Kemal (Can Verel) wydał policji jej ojca. Dziewczyna postanawia wynieść się z rezydencji, ale Kemal uniemożliwia jej to, zamykając w pokoju!

