"Przysięga" odcinek 83. Reyhan gubi obrączkę! Cemre jest przekonana, że Emir kocha żonę. Co z tym zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W domu Tarhunów jest nieco spokojniej. Problemy ma jednak Suna, która przechodzi załamanie. W 83. odcinku serialu "Przysięga" Reyhan spróbuje jej pomóc. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 83. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 83. w środę, 8.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Suna (Sıla Türkoğlu) jest w depresji, nie ma ochoty dłużej żyć. Leyla (Munise Özlem Öztürk) dowiedziała się, że to Kemal (Can Verel) wydał policji jej ojca. Dziewczyna postanowiła wynieść się z rezydencji, ale Kemal uniemożliwił jej to, zamykając w pokoju!

W 82. odcinku "Przysięga" Reyhan (Özge Yağız) widzi, że Suna cierpi i nie chce jeździć do lekarza, więc postanawia jej pomóc. Jej rozmowę z lekarzem słyszy Emir (Gökberk Demirci), który źle interpretuje jej słowa. Kemal przetrzymuje Leylę w zamkniętym na klucz pokoju. Chce, żeby przemyślała swoją sytuację i zrozumiała, że Talaz jest złym człowiekiem.

Reyhan zdejmuje obrączkę, aby umyć ręce. Pod jej nieobecność do pokoju wchodzi Nigar, która od razu dostrzega pierścionek i zakłada go na swój palec. Później nie może go ściągnąć, wychodzi, aby nie zostać zauważoną. Reyhan orientuje się, że jej obrączka zniknęła. Niania Hatice zaprasza Emira i Reyhan do siebie. Emir ma żal do Reyhan, bo sądzi, że jej na nim nie zależy. Cemre (Ceyda Olguner) rozmawia z Cavidan (Gül Arcan) o Emirze i dowiaduje się, że powiedział Reyhan, że nie może bez niej żyć. Jest załamana, bo nie ma już wątpliwości, że Emir jest zakochany w żonie.

