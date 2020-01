"Przysięga" odcinek 84. Emir znajduje obrączkę Reyhan. Leyla atakuje Kemala! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan przez przypadek zgubiła obrączkę. W 84. odcinku serialu "Przysięga" pierścionek znajdzie Emir. Jak zareaguje? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 84. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 84. w czwartek, 9.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) próbuje wesprzeć Sunę (Sıla Türkoğlu), gdy ta straciła wolę walki z chorobą. Jednocześnie, kiedy zdjęła obrączkę, aby umyć ręce, pierścionek zaklinował się na palcu Nigar. Z kolei Kemal (Can Verel) wciąż przetrzymuje Leylę (Munise Özlem Öztürk) w zamkniętym pokoju.

W 82. odcinku "Przysięga" Reyhan zabiera Sunę do lekarza i próbuje ją namówić na leczenie. Dziewczyna mówi, że nie chce już robić sobie nadziei, aby potem zostać brutalnie sprowadzoną na ziemię. Emir (Gökberk Demirci) dzwoni do żony, a kiedy ta odrzuca połączenie, wpadał w złość. Jest przekonany, że jest jej wszystko jedno i nie zależy jej na nim. W domu znajduje obrączkę Reyhan i jest zły za to, że ją zdjęła. Dziewczyna próbuje mu wytłumaczyć sytuację, ale on nie chce jej słuchać.

Sehriye próbuje załagodzić sprawy między Leylą a Kemalem. Kiedy w końcu Kemal otwiera drzwi, Leyla chce go przekonać, żeby bronił jej ojca w sądzie. Kiedy Kemal chce wyjść, Leyla chwyta szklankę i rozbija ją na jego głowie! Reyhan i Emir odwiedzają nianią Hatice i pomagają jej w kuchni. Przy okazji bardzo się do siebie zbliżają.

