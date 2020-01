"Przysięga" odcinek 86. Trwają poszukiwania Suny. Cemre i Reyhan mają wypadek! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan próbowała namówić Sunę, aby kontynuowała leczenie. Dziewczyna zdenerwowała się i postanowiła uciec z domu. W 86. odcinku serialu "Przysięga" będą trwały jej poszukiwania. Jak się zakończą? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 86. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 86. w poniedziałek, 13.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) namawiała Sunę (Sıla Türkoğlu), aby nie rezygnowała z leczenia. Siostra Emira (Gökberk Demirci) przechodzi jednak trudny czas i nie chciała słuchać szwagierki. Zostawiła list pożegnalny i uciekła z domu.

W 86. odcinku "Przysięga" Emir i Reyhan szukają Suny. Leyla (Munise Özlem Öztürk) odwiedza ojca w areszcie. Talaz robi wszystko, by nastawić ją przeciwko Kemalowi (Can Verel). Mówi jej, że Kemal obiecał, że mu pomoże jeśli on zerwie z nią kontakty. Leyla jest w szoku. Nie rozumie, dlaczego Kemalowi zależy na rozdzieleniu jej z ojcem. Suna rozmawia w parku z Tacim. Chłopak próbuje wzbudzić w niej poczucie własnej wartości i przekonuje, że powinna wrócić do domu. Cavidan (Gül Arcan) bardzo cierpi z powodu zniknięcia córki.

Reyhan ma poczucie winy. Uważa, że przyczyniła się do ucieczki Suny. Cemre (Ceyda Olguner) zauważa, że Emir znowu wybaczył wszystko Reyhan. Niespodziewanie w rezydencji pojawia się Suna! Od razu zamyka się w pokoju. Reyhan chce do niej iść, ale Emir jej zabrania. W nocy Reyhan dręczą koszmary. Przybiega do niej mąż i zostaje dopóki ona się nie uspokoi. Nazajutrz Cemre udaje, że martwi się o Sunę. Siostra Emira zaczyna mieć czucie w stopach! Widząc, że Reyhan wychodzi z domu, Cemre proponuje jej podwózkę. Yonca (Almira Tuğgül Küçükoğlu) informuje szefa, że Cemre miała wypadek. Melike (Esra Demir Çoban) słysząc to, zastyga. Mówi Emirowi, że Reyhan pojechała razem z Cemre...

