"Przysięga" odcinek 87. Emir podejrzewa, że Reyhan nie żyje! Suna dowiaduje się o wypadku [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cemre zaproponowała Reyhan, że ją podwiezie i w trakcie jazdy zachowywała się jak szalona. Doszło do wypadku. W 87. odcinku serialu "Przysięga" Emir będzie załamany, nie wiedząc, co dzieje się z Reyhan. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 87. odcinku "Przysięgi"!