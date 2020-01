"Przysięga" odcinek 88. Reyhan staje na drodze zrozpaczonego Emira! Cemre odzyskuje przytomność [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir jest zrozpaczony po tym, jak dowiedział się o wypadku Reyhan i Cemre. Nie ma nadziei, że jego żona żyje. W 88. odcinku serialu "Przysięga" okaże się jednak, że nic jej nie jest! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 88. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 88. w środę, 15.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) i Cemre (Ceyda Olguner) miały wypadek. Samochód zderzył się z autobusem i jest wielu rannych. Nie wiadomo jednak, gdzie jest Reyhan. Emir (Gökberk Demirci) stracił już nadzieję, że jego żona żyje.

W 88. odcinku "Przysięga" Suna (Sıla Türkoğlu) jest załamana. Przypomina sobie ostatnie słowa, jakie wypowiedziała do Reyhan i nie może sobie tego wybaczyć. Rodzina Tarhun jest przekonana, że Reyhan nie żyje. Zapłakany Emir wraca do domu i na drodze przed wejściem spotyka żonę. Wybiega z samochodu i bierze Reyhan w objęcia, mówiąc jej, że bez niej jego życie nie miałoby sensu. Okazuje się, że Reyhan wyszła z samochodu Cemre zanim doszło do wypadku! Talaz próbuje wmówić Leyli (Munise Özlem Öztürk), że Kemal (Can Verel) zlecił jego zabójstwo.

Suna przeprasza Reyhan za wcześniejszą awanturę. Cała rodzina daje odczuć żonie Emira, że bardzo ją kochają. Emir zwierza się Zaferowi ze swoich planów. Chce powiedzieć Reyhan, jak ważna stała się dla niego. Cemre budzi się po wypadku. Emir prosi żonę o rozmowę. Czy wyzna jej miłość?

