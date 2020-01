"Przysięga" odcinek 89. Emir szykuje niespodziankę dla Reyhan. Masal próbuje pogodzić Leylę i Kemala [STRESZCZENIE ODCINKA]

Niespodziewanie dla wszystkich Reyhan pojawiła się w domu - cała i zdrowa. W 89. odcinku serialu "Przysięga" Emir będzie chciał poważnie porozmawiać z żoną o swoich uczuciach. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 89. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 89. w czwartek, 16.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) wróciła do domu. Okazało się, że wysiadła z samochodu Cemre (Ceyda Olguner) przed tym, jak doszło do wypadku. Kiedy Emir (Gökberk Demirci) ją zobaczył, nie posiadał się ze szczęścia. Chce wyznać jej swoje uczucia.

Reyhan staje na drodze zrozpaczonego Emira! Cemre odzyskuje przytomnośćZobacz więcej

W 89. odcinku "Przysięga" Reyhan próbuje uniknąć konfrontacji z mężem. Yonca (Tuğgül Küçükoğlu) zawiadamia Emira o wybudzeniu się Cemre. Kemal (Can Verel) odwiedza Talaza w szpitalu. Dochodzi między nimi do sprzeczki. Talaz zapowiada Kemalowi, że wkrótce to on trafi za kratki. Emir prosi Zeynep (Balım Gaye Parlak) o pomoc w przygotowaniu niespodzianki dla Reyhan. Dziewczynka niechcący wygaduje wszystko Reyhan.

Masal (Cansın Mina Gür) próbuje pogodzić Leylę (Munise Özlem Öztürk) i Kemala. Emir z żoną i matką odwiedzają Cemre w szpitalu. Yonca mówi im o tym, że Cemre nie pamięta niektórych faktów i osób, w tym Reyhan. Po powrocie do domu żona Emira widzi na stoliku ich ślubne zdjęcie. Domyśla się, że to niespodzianka, o której powiedziała jej Zeynep. Wciąż nie chce jednak rozmawiać z Emirem. Mężczyzna postanawia zmusić ją do tego, aby spojrzeli sobie w oczy.

Śmierć jednej z bohaterek w finale 1. sezonu! Kiedy nowe odcinki tureckiego serialu w TVP1?Zobacz więcej