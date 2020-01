"Przysięga" odcinek 90. Kemal trafia do więzienia! Cemre nie straciła pamięci? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Talaz zagroził Kemalowi, że wsadzi go za kratki. Wygląda na to, że spełni swoją groźbę. W 90. odcinku serialu "Przysięga" Kemal trafi do aresztu. Co z częściową amnezją Cemre? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 90. odcinku "Przysięgi"!