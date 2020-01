"Przysięga" odcinek 91. Reyhan dowiaduje się o uczuciu Cemre do Emira. Będzie zazdrosna? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cemre okłamała wszystkich, że nie pamięta Reyhan. Próbuje podstępem zwrócić na siebie uwagę Emira. W 91. odcinku serialu "Przysięga" Kemal trafi do aresztu. Co z częściową amnezją Cemre? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 91. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 91. w poniedziałek, 20.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Talaz doprowadził do aresztowania Kemala (Can Verel). Leyla (Munise Özlem Öztürk) zagroziła ojcu, że jeśli nie pomoże Kemalowi, nigdy więcej jej nie zobaczy. Cemre (Ceyda Olguner) robi wszystko, aby zbliżyć się do Emira (Gökberk Demirci).

Kemal trafia do więzienia! Cemre nie straciła pamięci?Zobacz więcej

W 91. odcinku "Przysięga" Cavidan (Gül Arcan) rozmawia z Reyhan (Özge Yağız) i mówi jej, że widać uczucie między nią a Emirem. Temat schodzi też na Cemre i jej podstępy, dzięki którym chce zdobyć miłość Emira. Cavidan zaznacza, że Cemre kocha Emira od zawsze. Reyhan wreszcie rozumie, dlaczego Cemre robiła pewne rzeczy. A tymczasem, Cemre jest rozczarowana, bo Emir jest z nią na wycieczce, a nadal myśli tylko o żonie.

Kemal wciąż grzebie w przeszłości Talaza. Chce coś na niego znaleźć, żeby go wsadzić do więzienia. Talaz tłumaczy się Leyli, że nie wiedział o kłamstwach Engina. Między Leylą a Kemalem dochodzi do kolejnej awantury. Cemre wychodzi ze szpitala i jedzie do rezydencji Tarhunów. Spotyka Reyhan i mówi, że umówiła się z Emirem na ryby - tak jak za starych dobrych czasów. Reyhan zaczyna czuć zazdrość!

Śmierć jednej z bohaterek w finale 1. sezonu! Kiedy nowe odcinki tureckiego serialu w TVP1?Zobacz więcej