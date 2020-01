"Przysięga" odcinek 93. Emir udaje chorego i przyjmuje pracę na Alasce! Jak zareaguje Reyhan? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir pojechał z Cemre na ryby, co sprawiło, że Reyhan poczuła zazdrość. W 93 odcinku serialu "Przysięga" Emir będzie chciał, aby żona opiekowała się nim. Co wymyśli? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 93. odcinku "Przysięgi"!