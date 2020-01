"Przysięga" odcinek 94. Emir szykuje się do wyjazdu na Alaskę. Reyhan go nie zatrzyma?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zdenerwowany brakiem zainteresowania Reyhan Emir postanowił wyjechać do pracy za ocean. W 94. odcinku serialu "Przysięga" będzie czekał na ruch ze strony żony. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 94. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 94. w czwartek, 23.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) jest zazdrosna widząc, jak Cemre (Ceyda Olguner) zbliża się do Emira (Gökberk Demirci). Okazuje się, że Cavidan (Gül Arcan) prowadzi nową grę i wcale nie zmieniła stosunku do synowej. Co zamierza?

W 94. odcinku "Przysięga" Emir liczy, że Reyhan będzie próbowała go zatrzymać, ale ona milczy jak zaklęta. Jest załamana, ale uznaje, że skoro podjął taką decyzję, musi jechać. Leyla (Munise Özlem Öztürk) upiera się, że jej ojciec jest niewinny. Kemal (Can Verel) naciska jednak, aby oddała dokumenty. Cemre próbuje przekonać Emira, że jego złe samopoczucie to wina Reyhan. On nie chce jednak z nią rozmawiać na ten temat.

Melike (Esra Demir Çoban) i Zeynep (Balım Gaye Parlak) proszą Reyhan, żeby zatrzymała Emira. Za to Cavidan przekonuje ją, że powinna pozwolić mu wyjechać. Stwierdza, że nie zostanie na Alasce długo, albo ściągnie Reyhan do siebie.

