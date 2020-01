"Przysięga" odcinek 95. Cemre mówi Yoncy, co zamierza zrobić. Emir wyznaje miłość Reyhan! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir postanowił przyjąć propozycję pracy na Alasce. Miał nadzieję, że Reyhan będzie próbowała go zatrzymać, ale ona milczy. W 95. odcinku serialu "Przysięga" Cemre postanowi zacząć działać. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 95. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 95. w piątek, 24.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Zdenerwowany obojętnością Reyhan (Özge Yağız) Emir (Gökberk Demirci) postanowił wyjechać na Alaskę. Cavidan (Gül Arcan) poradziła Reyhan, aby nic nie robiła, bo Emir długo nie wytrzyma poza domem. Cemre (Ceyda Olguner) nie zamierza jednak stać z założonymi rękoma.

W 95. odcinku "Przysięga" przestraszona szalejącymi za oknem piorunami Zeynep (Balım Gaye Parlak) zjawia się w pokoju Reyhan i Emira. Dziewczynka chce spać na kanapie, którą wcześniej zajmował Emir. Małżonkowie muszą więc spać razem. Leyla (Munise Özlem Öztürk) próbuje wykraść Kemalowi (Can Verel) dokumenty, ale zostaje przyłapana. Tłumaczenia Leyli nie robią na Kemalu wrażenia.

Emir liczy, że żona poprosi go, by nie wyjeżdżał na Alaskę. Niania Hatice prosi Emira, by odwiedził ją przed wyjazdem. Cemre zwierza się Yoncy (Almira Tuğgül Küçükoğlu) ze swoich planów. Będzie chciała lecieć razem z Emirem! Reyhan udaje przed rodziną, że wspiera męża. On twierdzi, że wyjazd przyniesie korzyści zarówno jego karierze, jak i firmie. Później Reyhan zamyka Emira w łazience! On znajduje zapasowy klucz. Kiedy Reyhan orientuje się, że Emir wydostał się, mężczyzna przytula ją i wyznaje jej miłość!

