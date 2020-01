"Przysięga" odcinek 96. Kiedy nowy odcinek w TV? Dlaczego nie ma "Przysięgi" w poniedziałek, 27.02.2020? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

Emir wyznał Reyhan, że ją kocha, ale ona nie wierzy w jego słowa. Pamięta, co mówił jej jeszcze niedawno na temat ich relacji. W 96. odcinku serialu "Przysięga" Cemre postanowi zacząć działać. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 96. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" - kiedy 96. odcinek w TV?

Serial "Przysięga" nie zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27.01.2020 r. Zamiast niego, w programie TV jest reportaż "75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau". Kolejny, 96. odcinek "Przysięgi" będzie można obejrzeć we wtorek, 28.01.2020 r. o stałej porze (godz. 16:05) w TVP1.

Przypomnijmy, że Reyhan (Özge Yağız) zamknęła Emira (Gökberk Demirci) w łazience, aby nie wyjeżdżał na Alaskę. On znalazł zapasowy klucz i wydostał się. Później wyznał jej miłość. Ona pamięta, jak Emir mówił jej, że ich relacja to iluzja. Czy Emirowi uda się ją przekonać, że jego uczucia do niej zmieniły się?

"Przysięga" - o czym jest?

Reyhan jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reyhan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Reyhan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód.

