"Przysięga" odcinek 97. Emir wywozi Reyhan do lasu. Małżonkowie wpadną w kłopoty! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan postanowiła zatrzymać Emira w Turcji, ale okazało się, że on sam postanowił nie wyjeżdżać. W 97. odcinku serialu "Przysięga" mężczyzna wywiezie Reyhan do lasu, aby zmusić ją do wyznania swoich uczuć. Sprawdź, co wydarzy się w 97. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 97. w środę, 29.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) postanowiła pojechać na lotnisko, aby zatrzymać Emira (Gökberk Demirci), który miał wyjechać do pracy na Alaskę. Nie spodziewała się, że to on będzie za kierownicą samochodu, do którego wsiadła w pogoni za nim.

Leyla poznaje tajemnicę ojca. Emir zwierza się niani Hatice Zobacz więcej

W 97. odcinku "Przysięga" Reyhan jest zazdrosna o Cemre (Ceyda Olguner), czemu wyraz daje w rozmowie z mężem. Emir próbuje zmusić żonę, by wyznała mu miłość, a przynajmniej przyznała, ze jest zazdrosna. Ona jednak nie ma zamiaru tego robić. Kiedy jednak Emir dostaje sms od Cemre, która czeka na niego na lotnisku, Reyhan oznajmia, że Emir nigdzie się nie wybiera i sugeruje, że chce wracać do domu. Emir nie skręca jednak w ulicę prowadzącą do rezydencji. Zapowiada, że nie zatrzyma się, dopóki Reyhan nie wyzna mu miłości. Wyjazd w odludne miejsce nie zmienia nastawienia Reyhan.

Nagle w samochód staje z powodu braku paliwa. Podczas wędrówki po lesie Emir wpada do głębokiego dołu. Kiedy Reyhan orientuje się, że go nie ma, ogarnia ją niepokój. Udaje się jej jednak dotrzeć do Emira słysząc jego głos. Znajduje linę, dzięki której Emir wydostaje się z dołu. W tym czasie Cemre dzwoni do Suny (Sıla Türkoğlu) w sprawie Emira. Dowiaduje się, że Emir zrezygnował z wyjazdu dla Reyhan. W nocy Reyhan i Emir napotykają w lesie ludzi przy ognisku. Mężczyźni próbują okraść Reyhan. Dochodzi do bójki.

Śmierć jednej z bohaterek w finale 1. sezonu! Kiedy nowe odcinki tureckiego serialu w TVP1?Zobacz więcej