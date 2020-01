"Przysięga" odcinek 99. Emir zostaje w szpitalu. Talaz grozi, że zabije Masal! Co zrobi Leyla? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir został ranny po incydencie w lesie. W 99. odcinku serialu "Przysięga" czuwać przy nim będzie Reyhan. Tymczasem, Leyla będzie musiała podjąć trudną decyzję. Sprawdź, co wydarzy się w 99. odcinku "Przysięgi"!

"Przysięga" odcinek 99. w piątek, 31.01.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Özge Yağız) i Emir (Gökberk Demirci) musieli spędzić noc w lesie, a rano Emir został napadnięty. Reyhan namówiła go, aby pojechali do szpitala na obserwację. Cemre (Ceyda Olguner) trafia do aresztu za napad na obcą kobietę.

Emir zostaje ranny! Cemre trafia do aresztu! Co się stało?Zobacz więcej

W 99. odcinku "Przysięga" Emir zostaje na obserwacji w szpitalu przez całą noc. Pilnuje go tam Reyhan, która jest zazdrosna o pacjentkę leżącą obok Emira. Kobieta próbuje flirtować z Emirem, więc Reyhan postanawia czuwać przy łóżku męża. Yonca (Almira Tuğgül Küçükoğlu) informuje Talaza, że Leyla (Munise Özlem Öztürk) wybiera się na wakacje z Kemalem (Can Verel). Tymczasem, Kemal próbuje porozmawiać z Leylą o wyjeździe, ale dziewczyna go unika.

Reyhan i Emir wracają do domu. Przygotowując obiad, Reyhan rozmawia z Melike (Esra Demir Çoban) o tym, czego doświadczyła od Cavidan (Gül Arcan). Okazuje się, że wszystko usłyszał Emir. Mężczyzna robi matce awanturę i oznajmia, że Cavidan straciła syna. Ojciec grozi jej, że zabije Masal (Cansın Mina Gür), jeśli ona w końcu nie zrezygnuje z pracy u Kemala. Zmusza ją do wzięcia udziału w napadzie.

Śmierć jednej z bohaterek w finale 1. sezonu! Kiedy nowe odcinki tureckiego serialu w TVP1?Zobacz więcej