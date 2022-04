"Przysięga". Otrucie i śmierć w tureckim serialu! Ujawniamy, co wydarzy się w najbliższych miesiącach. Meltem jest zdolna do wszystkiego z chorej miłości do Kemala

Kemal wpadł w sidła niebezpiecznej kobiety! Mąż Narin stracił głowę dla pięknej siostry Merta, która chce go zdobyć. Brunetka nie cofnie się przed niczym, aby uwieść męża lekarki. Wkrótce przez turecki serial przetoczy się prawdziwa lawina nieszczęścia. Co się wydarzy? Dowiesz się tego z naszej galerii!

"Przysięga" - Meltem nową bohaterką tureckiego serialu

Meltem (Hatice Ozturk) pojawiła się w 605. odcinku tureckiego serialu "Przysięga" i od razu zaczęła mieszać w związku Narin (Yağmur Şahbazova) i Kemala (Can Verel). Siostra Merta (Yigit Arslan) ubzdurała sobie, że prawnik zostawi dla niej żonę. Dziewczyna zaimponowała Kemalowi wiedzą i szybko została pracownicą holdingu. Teraz próbuje ich skłócić.

"Przysięga" - Meltem doprowadzi do tragedii? Kolejna śmierć w tureckim serialu?

Piękna brunetka od początku knuje jak pozbyć się Narin i zdobyć Kemala - skutecznie gra na emocjach prawnika. Intrygi Meltem doprowadzą wkrótce do niejednej tragedii - dziewczyna zamieni życie Narin w prawdziwe piekło, a otrucie to dopiero początek! Do czego jest zdolna Meltem, która przez widzów serialu została już okrzyknięta druga Kumru? Po szczegóły zajrzyj do naszej galerii.

Zdradzamy tam, ile złego wyrządzi rodzinie Kemala siostra Merta!

Tureckie seriale w polskiej telewizji. Co oglądać?

TVP emituje obecnie trzy tureckie seriale: "Zranione ptaki", które w marcu 2022 roku zastąpiły "Elif", "Przysięgę" oraz "Miłość i przeznaczenie", która w grudniu 2021 roku zajęła miejsce "Promyka nadziei". Tureckie seriale w Polsce można też oglądać na kanale DIZI. W emisji m.in. "Narzeczona ze Stambułu", "Wieczna miłość" i "Maleńkie morderstwa". Z kolei kanał WP emituje serialowy hit z Turcji, czyli "Zapukaj do moich drzwi" ("Sen Çal Kapımı").

