"Przysięga". Özge Yağız i Hazal Subaşı z tureckiego serialu "Więzień miłości" wiele łączy! Historia lubi się powtarzać

Ja (gość)

Hazal S.i Ozge Y, nic nie łączy ,nie grały w jednym czasie Hazal grała 2 sezony Adini Sen Koy .Ozge zagrała w 3 sezonie i to nie cały ,wcześniej grała Zelihę inna aktorka ,ale odeszła i zagrała Zelihę Ozge pod koniec 3 sezonu i co to za rola ciągle płakała i mówiła och mamo , to cała jej gra i nie ma co porównywać to dzień do nocy ,Ozge gra jest sztuczna bez emocji .

12.04.2022 21:00