"Przysięga". Özge Yağız pochwaliła się siostrą. Podobne? Zobacz zdjęcia Ezgi Yağız Aktürk

NarodowySocjalista (gość)

Zgadzam się z większością argumentów z tym co powiedział Max. Według mnie (chciałbym zaznaczyć, że obserwuję na Instagramie słynną Reyhan) Özge Yağız jest atrakcyjną kobietą, ale niektórzy twierdzą, że zbytnio się lansuje w negatywnym tego słowa znaczeniu. Co do życia bez ślubu na kocią łapę to uważam, ze to prywatna sprawa każdego człowieka, ale właściwie nie popieram tego z duchowego punktu widzenia. Dlaczego? Uważam, że uprawianie seksu przed ślubem wpływa mocno i wiążąco na tzw. energetykę człowieka (zjawisko telegonii) i uzależnia mentalnie, psychicznie i fizycznie. Co ciekawe naziści podczas II Wojny Światowej prowadzili badania nad zjawiskiem dziewictwa wśród obywatelek Związku Sowieckiego (Rosjanek i Ukrainek) i wskaźnik był zaskakująco wysoki. Wracając do tematu Özge Yağız to jest to publiczna osoba skoro udostępnia kulisy swojego życia prywatnego w sieci. Zdania są podzielone w zależności od gustów. Osobiście lubię Özge Yağız, ale nie wiem jaka jest prywatnie, tzn. jaki ma charakter, osobowość. Być może zmieniłbym opinię o Özge Yağız gdybym poznał ja bliżej. Chciałbym również nadmienić, że jestem gnostyckim antynatalistą czyli osobą, która uważa, że z duchowo-religijnego i filozoficznego punktu widzenia ludzka prokreacja jest niemoralna. W wielkim skrócie powiem, że żyjemy (jesteśmy uwięzieni) świadomie bądź nieświadomie w trójwymiarowej rzeczywistości czyli tzw. matrixie będącym pod kontrolą Złego Boga czyli Demiurga i jego współpracowników czyli archontów. Tematem tabu, który jest niestety przemilczany jest zjawisko prostytucji (seksu), a nawet kwestia masturbacji. Osobiście poznałem parę lat temu w sieci młodą Amerykankę, która została zawodową prostytutką. Chciałem ja odciągnąć od wykonywania najstarszego zawodu świata, ale nie udało mi się. Onanizm to również interesujący temat. Chętnie porozmawiałbym z otwartą i odważną osobą na temat reinkarnacji, duchowości, ezoteryki czy hedonizmu. Pozostawiam kontakt mailowy do siebie: polnischefreiheit444@gmail.com

09.01.2022 18:33