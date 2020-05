"Przysięga". Sila Saraç zastąpi Özge Yağız w nowych odcinkach! Oto nowa Reyhan z "Yemin"!

Sila Saraç zastąpi Özge Yağız w nowych odcinkach tureckiego serialu "Przysięga"! Produkcja zdecydowała się zmienić aktorkę po tym, jak dotychczasowa Reyhan postanowiła odejść z serialu. Poznajcie nową Reyhan z "Yemin"!

Özge Yağız odchodzi z "Przysięgi"

Kiedy Özge Yağız poinformowała o tym, że chce odejść z serialu "Przysięga", jej fani byli w szoku. Próbowali przekonać ją do zmiany zdania, ale aktorka była zdecydowana. Postanowiła zrezygnować z roli Reyhan i zająć się nowym projektem.

Özge Yağız żegna się z serialem. Wiemy, co stanie się z Reyhan w nowych odcinkach!Zobacz więcej

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, jak dalej potoczą się losy Reyhan. Wydawało się, że najbardziej prawdopodobną wersją jest śmierć głównej bohaterki. Teraz jednak jest już pewne, że to się nie wydarzy. Producenci postanowili, że w postać Reyhan wcieli się nowa aktorka. W 3. sezonie "Przysięgi" zobaczymy Silę Saraç, której w nowych odcinkach niezmiennie towarzyszyć będzie Gökberk Demirci, czyli serialowy Emir.

Sila Saraç - kim jest?

Silę Saraç to młoda turecka aktorka. Urodziła się 17 listopada 1994 roku w Ankarze. Tam też skończyła szkoły i studia na Wydziale Dietetyki i Żywienia tamtejszego uniwersytetu. Po licencjacie postanowiła iść do szkoły aktorskiej. Szybko dostała rolę w serialu "Wybacz mi" ("Beni Affet"), który w Turcji zyskał sporą popularność. Nie był on emitowany w Polsce. Niestety, później Sila występowała już tylko w reklamach, nie dostając żadnej satysfakcjonującej ją propozycji aktorskiej. Rozpoczęła pracę jako dietetyk. Teraz jej życie może się odmienić.

Odcinki z Silą w roli Reyhan zobaczymy najwcześniej jesienią 2020 roku na antenie TVP1. Do tej pory wciąż będziemy mogli oglądać Özge Yağız. Czy nowa aktorka przypadnie widzom do gustu? Jak sprawdzi się jako uwielbiana przez fanów tureckich seriali Reyhan? Przekonamy się wkrótce!

Reyhan i Emir, czyli Özge Yağız i Gökberk Demirci są parą także poza serialem?Zobacz więcej