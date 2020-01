"Przysięga". Śmierć jednej z bohaterek w finale 1. sezonu! Kiedy nowe odcinki tureckiego serialu w TVP1?

Zbliża się koniec 1. sezonu serialu "Przysięga". Do finału pierwszej serii będziemy świadkami wielu ważnych dla bohaterów wydarzeń. W ostatnim w sezonie, 103. odcinku serialu "Przysięga" członkowie rodziny Tarhunów zostaną zaskoczeni przez Hikmeta. Co będzie dalej? Kiedy nowe odcinki "Przysięgi"?

"Przysięga" odcinek 103. w środę, 5.02.2020 o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź program tv

W finałowych odcinkach 1. sezonu serialu "Przysięga" Emir (Gökberk Demirci) dowie się, jak wiele Reyhan (Özge Yağız) wycierpiała przez Cavidan (Gül Arcan). Postanowi wyprowadzić się z nią z rezydencji. O wszystkim dowie się Cemre (Ceyda Olguner), która postanowi pokrzyżować mu plany. Kiedy Reyhan pojawi się w nowym mieszkaniu, minie się z rzekomą kochanką Emira, a jego zastanie śpiącego w łóżku. Dziewczyna załamie się. Postanowi, że nie chce mieć z Emirem nic wspólnego. - Umarłeś dla mnie w tym domu grzechu - powie mężowi.

W 103. odcinku "Przysięgi" Hikmet (Berkant Müftüler) dowie się o zdradzi syna. Nikt nie będzie chciał słuchać jego wyjaśnień. Kiedy w domu zbierze się cała rodzina, Hikmet powie wszystkim o swojej chorobie i o tym, jaką przysięgę złożyła mu Reyhan, zgadzając się na ślub z Emirem. Na dodatek, Tarhum wręczy Cavidan (Gül Arcan) pozew rozwodowy. W finale 1. serii podczas konfrontacji Leyli (Munise Özlem Öztürk) z Talazem dojdzie też do tragedii. Kemal (Can Verel) zobaczy, jak Lelya spada z dużej wysokości. Niestety przyjazd pogotowia nic nie zaradzi. Leyli nie zobaczymy w nowych odcinkach.

"Przysięga" sezon 2. - co się wydarzy?

Co będzie dalej? Kiedy 2. sezon? Na szczęście nie będzie trzeba długo czekać. Odcinek 104. zostanie wyemitowany bez żadnej przerwy, a więc w czwartek, 6 lutego 2020 r. W 2. serii w rezydencji Tarhunów wyprowadzą się Reyhan i Emir, a także Cavidan. Zamieszka tam natomiast Cemre, pod pretekstem opieki na Suną (Sıla Türkoğlu).

Emir wprowadzi się do domu Kemala, a Reyhan zamieszka w skromnym mieszkaniu z Zeynep (Balım Gaye Parlak) i nielegalnie pracującą w Turcji Azerką, Narin (Yagmur Shahbazova). Kobieta stanie na drodze Kemala i to dla mocniej zabije jego serce. W życiu brata Hikmeta ponownie pojawi się także... jego była żona Oya (Gözde Gündüzlü). Co jeszcze się wydarzy? Przekonamy się już wkrótce!