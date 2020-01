"Psy 3. W imię zasad". Aleksandra Linda opowiada o pracy z ojcem! Dostała rolę u Pasikowskiego po znajomości?

Do kin właśnie trafił nowy film Władysława Pasikowskiego pt. "Psy 3. W imię zasad". W obsadzie produkcji znalazła się Aleksandra Linda, która prywatnie jest córką Bogusława Lindy. Porozmawialiśmy z młodą aktorką!

ALEKSANDRA LINDA - WYWIAD

Aleksandra Linda ma już na swoim koncie doświadczenie aktorskie, bowiem pojawiła się w obrazach "Totem" i "Diablo", jednak dopiero w "Psach 3. W imię zasad" miała szansę zagrać bardziej rozbudowaną kreację.

W "Psach 3" Aleksandra Linda wciela się w postać Janki Morawiec, córki Waldemara "Nowego" Morawca (Cezary Pazura). Młoda aktorka miała okazję zagrać we wspólnej scenie razem ze swoim ojcem oraz jej filmowym ojcem, co doprowadziło do zabawnej sytuacji. Sprawdźcie jakiej!

Praca z tak utalentowanym ojcem, jakim jest Bogusław Linda, zapewne musi być osobliwym doświadczeniem, dlatego zapytaliśmy Aleksandrę Lindę, jak jej się pracowało z tatą na planie. To jednocześnie rodzi kolejne pytanie - czy Aleksandra Linda dostała tę rolę po znajomości? Już teraz odpowiemy, że nie, ale o kulisach castingu więcej w rozmowie z Telemagazynem mówi sama aktorka.

Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała nam Aleksandra Linda!