"Pytanie na śniadanie". Ewolucja stylu Katarzyny Cichopek. Kiedyś krytykowana, dziś uchodzi za ikonę stylu! Zobacz, jak ewoluował styl aktorki [GALERIA ZDJĘĆ]

Katarzyna Cichopek przez wiele lat mierzyła się z mniejszą lub większą krytyką swoich stylizacji. Aktorka, która największą popularność zyskała za sprawą roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość" i występowi w "Tańcu z gwiazdami", gdzie poznała Marcina Hakiela, pozostała odporna na krytykę i sukcesywnie budowała swój styl. Dziś jest często chwalona za swoje stylizacje i wybory. Zobacz, jak ewoluował gust modowy aktorki!

Katarzyna Cichopek kiedyś i dziś. Jak zmieniał się styl aktorki

Katarzyna Cichopek zyskała największą popularność za sprawą polskiego serialu "M jak miłość", w którym wciela się w postać Kingi Zduńskiej. Jej pozycję umocnił występ w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie partnerował jej Marcin Hakiel. Można śmiało powiedzieć, że wygrali nie tylko Kryształową Kulę, ale i miłość - ich uczucie rodziło się na oczach widzów, a przypieczętowane zostało ślubem.

Metamorfoza Katarzyny Cichopek

To jednak zamierzchłe czasy, a ślub między Katarzyną Cichopek a Marcinem Hakielem wkrótce również przejdzie do historii, choć tancerz zaskoczył ostatnio wszystkich wspominając to wydarzenie w mediach społecznościowych.

Jak zmieniała się aktorka "M jak miłość"

Na przestrzeni wielu lat styl Katarzyny Cichopek ewoluował, podobnie jak jej (wkrótce byłego) męża. Aktorka niegdyś mierzyła się z częstą krytyką swoich stylizacji i mało eleganckimi określeniami typu "Pyza". Złośliwe komentarze raczej jednak ją zahartowały - Katarzyna Cichopek odnalazła swój styl i dopracowała wizerunek, na którym teraz wzorują się miliony Polek. Obecnie zachwyca figurą, fryzurą i kreacjami, które prezentuje prywatnie i na publicznych wydarzeniach.

Choć wydawać by się mogło, że niewiele się zmieniło - aktorka przez całą karierę trzyma się jednego koloru włosów - zdjęcia pokazują, jak daleką drogę przeszła Katarzyna Cichopek.

