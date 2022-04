"Pytanie na śniadanie". Izabella Krzan wychodzi za mąż!? "Znalazłam już swoją drugą połowę"

Izabella Krzan z pewnością jest bardzo dobrze znana telewidzom za sprawą udziału w programach takich jak "Pytanie na śniadanie", gdzie występowała u boku Tomasza Kammela, czy "Koło fortuny". Wcześniej telewizyjna gwiazda odnosiła liczne sukcesy w modelingu. Ma na swoim koncie m.in. tytuł Miss Polonia 2016.

Jakiś czas temu Izabella Krzan postanowiła oddać swoje serce tajemniczemu Dominikowi. Modelka bardzo chętnie chwali się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami ze swoim ukochanym. Jak się okazuje, partner Izabelli niedługo może oficjalnie zostać jej mężem. Według Super Expressu, który powołuje się na "Dobry Tydzień", telewizyjna gwiazda ma już się przygotowywać do ślubu i założenia rodziny.

Powoli się do tego przygotowuję i myślę, że niebawem przyjdzie na to czas. Chciałabym mieć męża, dzieci (...) No i, co najważniejsze, znalazłam już swoją "drugą połowę", jestem przekonana, że mój wybranek, Dominik, to mężczyzna, z którym chcę iść przez życie i dzielić swój świat - można było przeczytać 11.04.2022 roku na portalu "Super Expressu".