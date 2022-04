"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek ceni tradycję i dotrzymuje słowa. Znów zniknęła z Polski na święta

Katarzyna Cichopek mimo sporych rewolucji w życiu prywatnym dokłada wszelkich starań, aby jej dzieci jak najmniej odczuły sytuację między nią, a wkrótce jej byłym mężem Marcinem Hakielem. Jedną z tradycji, jaką aktorka od wielu lat kultywuje, jest wyjazd z Polski na okres świąt Wielkanocy. Nie inaczej było i teraz - Katarzyna Cichopek spakowała siebie, dzieci i wraz z bratem i jego rodziną wyleciała na egzotyczne wakacje. Jednak zdjęcia, zdjęcia zrobione przez paparazzi na lotnisku, zaniepokoiły fanów. Dlaczego?

Katarzyna Cichopek poleciała z dziećmi na wakacje

Katarzyna Cichopek odkąd wraz z Marcinem Hakielem ogłosiła, że po 17 latach wspólnego życia, w tym 14 jako małżeństwo, rozstają się, aktorka mierzy się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Nie powinno jednak to nikogo specjalnie dziwić - dla fanów pary ta informacja była niczym grom z nieba. Wiele osób nie mogło uwierzyć, że modelowe wręcz małżeństwo będzie się rozwodzić..

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Katarzyna Cichopek jednak konsekwentnie milczy, nie komentując żadnych sensacyjnych doniesień i spekulacji mediów. A tych nie brakuje - dość wspomnieć o krążącej plotce, jakoby prezenterów "Pytanie na śniadanie", czyli Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzaja łączyło coś więcej. Jej kolega z pracy ograniczył się do krótkiego, acz wymownego komentarza.

Tradycja rodzinna Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek stara się ignorować całe medialne zamieszanie wokół siebie, skupiając na dzieciach, projektach zawodowych i codziennym zwykłym życiu. Przede wszystkim jednak oczkiem w głowie aktorki są jej dzieci - Helena (ur. 2013) i Adam (ur. 2009 r.). Gwiazda jeszcze przed etapem małżeństwa i dzieci miała swoją tradycję - w okresie świąt Wielkanocnych Katarzyna Cichopek pakowała walizki i wylatywała w świat. Odkąd na świecie pojawiły się jej pociechy, jeszcze sumienniej przestrzega danej sobie obietnicy. - Chce pokazywać dzieciom świat - tłumaczyła, pytana przez fanów i media. Ujawniła wówczas, że w tym roku tradycji stanie się zadość - i stało się. Paparazzi przyłapali aktorkę na lotnisku w Warszawie, czekającą z dwójką dzieci, swoim bratem Jackiem i jego rodziną w kolejce do odprawy. Wygląda na to, że gwiazda wybiera się z bliskimi do Dubaju - lub w Dubaju ma przesiadkę.

Fanów aktorki zaniepokoił opatrunek i temblak na ręku aktorki. Aktorka miała ostatnio problemy ze zdrowiem i musiała się poddać operacji. Choć ona sama starała się przekazać, że to nic poważnego, prawda była jednak nieco inna. Tutaj opisywaliśmy, co się stało z ręką Katarzyny Cichopek.

