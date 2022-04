"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żartują na TikToku. Internauci są bezlitośni! "Hakiel niestrawności dostał, jak oglądał"

Na TikToku TVP pojawiło się żartobliwe nagranie, którego bohaterami są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Internautom nie spodobało się ono na tyle, że prezenterów "Pytania na śniadanie" zalała fala krytyki! W komentarzach twierdzą, że film może być dołujący dla Marcina Hakiela...

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żartują na TikToku

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest cały czas szeroko komentowane, a ich wszelka aktywność w mediach społecznościowych uważnie obserwowana. Internauci obserwują także Macieja Kurzajewskiego, od kiedy w mediach pojawiły się plotki, iż ta dwójka prowadzących "Pytanie na śniadanie" ma romans. To oczywiście nie zostało potwierdzone, ale niektórzy wiedzą swoje...

Teraz, gdy na TikToku stacji TVP - "Bądźmy razem. TVP" - pojawił się film, którego bohaterami są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, internauci też od razu doszukują się tu drugiego dna. Choć nagranie ma żartobliwy charakter i dotyczy preferencji pary co do dań kuchni polskiej, to pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Fani są oburzeni, głównie ze wzgląd na Marcina Hakiela. Oto niektóre z komentarzy:

Hakiel niestrawności dostał, jak oglądał

Wygłupy w głowach... zamiast ratować małżeństwo

Ten Hakiel taki fajny facet...

Oj Kasia Kasia coś ty narobiła

A Wy co o tym myślicie? Poniżej możecie zobaczyć film:

