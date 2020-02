"Pytanie na śniadanie". Kolejna wpadka Idy Nowakowskiej! Co się stało w programie na żywo?

Ida Nowakowska zaliczyła niezłą wpadkę w "Pytaniu na śniadanie". Prowadząca program próbowała jeszcze uratować sytuację. Udało się jej?

"Pytanie na śniadanie" - wpadka Idy Nowakowskiej

Ida Nowakowska i Łukasz Nowicki prowadzili "Pytanie na śniadanie" w piątek, 21 lutego. Jednym z tematów poruszanych w programie był "Pierwsze tygodnie macierzyństwa - pokochaj swoje ciało", a gośćmi były ginekolog Magdalena Grochecka, mama Magdalena Tereszczuk oraz blogerka i mama Anna Szczypczyńska.

Zachęcając do dyskusji, Ida Nowakowska zacytowała jeden z wpisów z Instagrama, którego autorką miała być Anna Szczypczyńska. Kiedy prowadząca poprosiła o komentarz do tego postu, zdezorientowana blogerka przyznała, że to nie jest jej wpis.

– Naprawdę?! Przepraszam najmocniej, taką dostaliśmy informację - zaczęła tłumaczyć Nowakowska.

– Moja córka ma 4 lata i nie jestem mamą Rysia - wyjaśniła blogerka, na co Magdalena Tereszczuk wtrąciła: – Ja jestem mamą Rysia.

– To twój wpis – stwierdziła z ulgą Ida Nowakowska.

– Ale to też nie jest mój wpis - wyjaśniła druga z mam.

– Przepraszam najmocniej, taką dostaliśmy informację. Może możecie do tego jakoś się odnieść? - wybrnęła Ida Nowakowska.

Czy Ida uratowała niezręczną sytuację?