"Pytanie na śniadanie". Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz byli razem ponad 20 lat. "To zawsze będzie dla mnie porażka"

Maciej Kurzajewski ostatnimi czasy pojawia się w mediach głównie w kontekście Katarzyny Cichopek - media spekulują, że prezenterów "Pytania na śniadanie" łączy coś więcej, niż koleżeństwo. Nic dziwnego - aktorka szykuje się do rozwodu, zaś prezenter jest już rozwiedziony. Jego wieloletnią żoną była Paulina Smaszcz, z którą doczekał się dwójki dzieci. Przypomnijmy historię miłości Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, która została gorzko podsumowana przez byłą żonę prezentera.

Co łączy Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek

Maciej Kurzajewski ostatnimi czasy coraz częściej pojawia się w mediach. Nagłówki nie dotyczą jednak jego zawodowych osiągnięć czy sukcesów, a jego relacji z Katarzyną Cichopek. Katarzyna Cichopek konsekwentnie nie komentuje sensacyjnych doniesień, zaś Maciej Kurzajewski ograniczył się do krótkiego komentarza. Wiadomym jest, że współprowadzący program "Pytanie na śniadanie lubią się i mogą na siebie liczyć - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Fotoreporterzy śledzący aktorkę odkryli bowiem, że korzysta ona z usług tego samego prawnika, który pomógł podczas rozwodu prezentera z jego byłą żoną.

Związek Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz. Wielka miłość, duma z dzieci i gorzkie słowa

Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego łączy nie tylko wspólna praca i prawnik, ale także doświadczenie, jakim jest rozwód po wielu latach małżeństwa, które zaowocowało dziećmi. Przez 23 lata bowiem Maciej Kurzajewski był mężem Pauliny Smaszcz. Para poznała się w styczniu w Zakopanem i pobrała się 15 września 1996 r. Zaledwie rok później, w 1997 r., Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz powitali na świecie pierwsze dziecko - syna Franciszka. Drugie dziecko pary, syn Julian, urodził się w 2006 r. Rodzice są z nich niezwykle dumni, zwłaszcza ze starszego Franciszka.

Skończył takie trudne studia, z wybitnym wynikiem zdobył tytuł magistra, zna perfekcyjnie 5 języków, jest szalenie pracowity i ambitny. Do wszystkiego doszedł własną, cieżką pracą i determinacją. Razem z tatą Franka i bratem Julkiem bardzo za nim tęsknimy, kochamy, martwimy się i wspieramy każdy życiowy wybór. Jest tak daleko, a w naszych sercach i rozmowach jest tak blisko każdego dnia ❤

Rozwód, czyli osobista porażka Kurzajewskiego

Choć przez wiele lat uchodzili za modelowe, wręcz idealne małżeństwo, z czasem ich relacja zaczęła się psuć. Niespodziewanie w 2020 r. media obiegła wieść o rozstaniu pary i decyzji o rozwodzie. Maciej Kurzajewski od rozwodu nawet słowem nie skomentował medialnej zawieruchy wokół końca swojego małżeństwa.

Nie zamierzam o tym opowiadać, bo to zawsze będzie dla mnie porażka, a nie, jak ktoś powie, zwycięstwo, bo rozpocząłem nową drogę życia. Tak to się poukładało i wszystko - wyznał po latach Kurzajewski w intymnym wywiadzie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Gorzkie słowa Pauliny Smaszcz

Oporów przed rozmowami z mediami miała natomiast jego była żona. Trzeba jednak zaznaczyć, że Smaszcz unikała jak ognia wyznań, które mogłyby zostać potraktowane jako publiczne pranie brudów. Najważniejsze dla obojga były i są ich dzieci. - Myślę, że mam bardzo dużo szacunku do 23 lat, które spędziłam z moim mężem, ale największy szacunek mam do dzieci, do synów, których powołaliśmy na świat jako dorośli i odpowiedzialni ludzie. Im przede wszystkim należy się szacunek i miłość - mówiła w wywiadzie z Plotek.pl.

Mówię kobietom wprost, dlaczego się rozstaliśmy, pomijając jakieś tam tajemnice, ale w pewnym momencie, kiedy czujesz, że związek ciebie uwiera, że jesteś w związku samotna, że ktoś ciebie nie rozumie, nie wspiera twoich marzeń, planów, twojego życia, nie idzie w rytmie twojego serca, to lepiej dać mu szansę zbudować coś nowego i szczęśliwego. A ja mam jeszcze szansę na miłość! - cytował jej słowa serwis Plejada.pl.

