"Pytanie na śniadanie". Marcelina Zawadzka jedzie w rajdzie Africa Eco Race 2020! Jak za kierownicą ciężarówki radzi sobie była Miss Polonia?

4 stycznia w Monako wystartował pustynny maraton Africa Eco Race. Wśród uczestników tegorocznej edycji pojawiła się silna reprezentacja z Polski, która oprócz sportowej rywalizacji na legendarnej trasie rajdu Paryż - Dakar, wspiera akcję charytatywną Caritas Polska – Misja Uratuję Cię.

Jak informuje ["Dziennik Zachodni"]https://dziennikzachodni.pl/jacek-czachor-i-marcelina-zawadzka-na-starcie-africa-eco-race-2020/ar/c2-14696123), trzon teamu akcji Misja Uratuję Cię stanowi doświadczony motocyklista Jacek Czachor, który startem w Africa Eco Race obchodzi 20-lecie kariery sportowej. Stawkę polskich riderów uzupełniają debiutujący w afrykańskim rajdzie: Konrad Dąbrowski (syn Marka Dąbrowskiego), Paweł Stasiaczek, Artur Stasiaczek oraz Fabrizio Bosetti.

Siostra Marceliny Zawadzkiej wyszła za mąż! Wesele odbyło się na zamku w Malborku!Zobacz więcej

Na starcie pojawiła się również debiutantka, Marcelina Zawadzka, której towarzyszy doświadczony pilot, Grzegorz Baran. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" tak mówiła przed startem imprezy:

Ten projekt to spełnienie moich marzeń, od kiedy pierwszy raz Marek Dąbrowski zabrał mnie na pustynię, ale praca w telewizji, a właściwie jej ilość spowodowała, że marzenie to przesuwało się na coraz wyższą półkę. Kiedy w lipcu Marek zaprosił mnie na spotkanie z ekipą DUUST.CO i Caritas Polska oniemiałam. Przez ostatnie pół roku łączyłam pracę w telewizji z treningami oraz robieniem prawo jazdy kategorii C. Bardzo się cieszę, że się udało, że projekt wystartował w takiej formie jak nam się marzyło - czyli jedziemy z misją charytatywną.