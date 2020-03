"Pytanie na śniadanie". Marcelina Zawadzka zachwyca na zdjęciach z wakacji! "Dzisiaj wybieram radość i szczęście"

Marcelina Zawadzka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoich profilach chętnie dzieli się z fanami nie tylko życiem zawodowym, lecz także publikuje mnóstwo zdjęć z prywatnych momentów. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" dużo podróżuje. Teraz opublikowała fotografie z wakacji, które spędziła na Bahamach. Marcelina zachwyciła swoją figurą eksponując ją w kostiumie kąpielowym.

W każdej sytuacji masz wybór, kiedy wstajesz rano powiedz: ,, dzisiaj wybieram radość i szczęście” nie patrzę na wczoraj ani na jutro... 🌎🌊🦋 😂😅 chociaż jak przeglądam galerię i wracam myślami do tych chwil ze zdjęcia to czuje ogromną radość i wdzięczność, ze mogłam się znaleźć w swoim życiu w tak pięknym i wyjątkowym miejscu 🙏 Stąd pomyślałam, ze poniedziałek to idealny czas na takie foty 🙃🙃🙃