"Pytanie na śniadanie". Marzena Rogalska znalazła nową miłość! Kim jest jej nowy partner?

Marzena Rogalska przez 14 lat tworzyła związek z bratem Ewy Drzyzgi. Ich drogi jednak się rozeszły, a dziennikarka przez długi czas nie chciała zdradzić, kim jest jej nowy wybranek. Dziś wiemy już, kim jest nowa miłość Marzeny Rogalskiej.

Prywatne życie Marzeny Rogalskiej

Marzena Rogalska jest jedną z najpopularniejszych polskich prezenterek telewizyjnych. Widzowie z pewnością pamiętają z roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Dziennikarka słynie z tego, że bardzo chroni swoją prywatność. Wiadomo, że przez 14 lat spotykała się z bratem innej słynnej prezenterki - Ewy Drzyzgi. Choć wydawali się idealną parą, to jednak kilka lat temu ich drogi się rozeszły, o czym Marzena Rogalska poinformowała swego czasu w mediach.

Nasze drogi się rozeszły. Każdy stan ma swoje plusy i minusy. To nie jest tak, że druga osoba zagwarantuje mi szczęście w 100 procentach. Na to trzeba przede wszystkim pracować samemu, więc nie szukam desperacko miłości. Na razie mam świetnie ułożone życie: pracę, mieszkanie, przyjaciół i rodzinę” – oznajmiła dziennikarka na łamach magazynu „Świat i ludzie”.

Kim jest nowy partner Marzeny Rogalskiej?

Była gwiazda TVP przez długi czas podkreślała, że cieszy się wolnością i statusem sigielki. Jakiś czas temu, gdy została „przyłapana” w towarzystwie przystojnego mężczyzny, nie chciała wyjawić, że jest z nim w związku. Ostatecznie w 2019 roku dziennikarka udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym znajdowała się w objęciach Adama Kuny.

Okazuje się, że nowa miłość prezenterki jest osobą wrażliwą i posiadającą wiele zainteresowań. Nie szczędzi jej też ciepłych słów i komplementów.

– Mój ukochany mówi mi, że jak na mnie patrzy to widać, że umiem być szczęśliwa. Usłyszeć od partnera coś takiego, to bardzo miłe. Słyszę od niego, że zarażam dobrą energią, z przyjemnością patrzy na to, co robię – wyznała na łamach portalu rozrywka.dziennik.pl.

