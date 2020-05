"Pytanie na śniadanie". Tomasz Wolny cierpi po stracie teściowej i wspiera Agatę Tomaszewską-Wolny w żałobie

W sieci pojawiła się informacja o śmierci mamy dziennikarki TVN24, Agaty Tomaszewskiej-Wolny. Swoim bólem i żalem z Internautami podzielił się także jej mąż, Tomasz Wolny. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" przyznał, że teściowa była dla niego kimś wyjątkowym i zaznaczył że trudno mu pogodzić się z sytuacją, która zastała jego rodzinę.

Tomasz Wolny i jego żona, Agata Tomaszewska - dziennikarka TVN24. Kłócą się rozmawiając o pracy?Zobacz więcej

Wolny napisał, że mama jego żony była wspaniałą kobietą, która miłością obdarowywała wszystkich dokoła, ale przede wszystkim swoje córki i wnuki. Msza w intencji zmarłej odbędzie się w piątek, 15 maja o godz. 12 w Parafii św. Józefa przy ul. Komorowskiej 3 w Wolsztynie. W poście czytamy:

Odeszła Mama mojej Agaty. Kobieta Gigant. Kobieta Cud... Odeszła za wcześnie, za szybko, nie wierzę... Za Twoje serce, za szaloną miłość do Twoich dziewczyn i wnuków, za Twoje dobro i wyrozumiałość, za dowcip, za wsparcie totalne, zawsze i wszędzie gotowość pomocy, a przede wszystkim za najpiękniejszy dar - Twoją córkę, będę zawsze i dozgonnie wdzięczny. Nigdy w czasie przeszłym... Do zobaczenia. Mamo♥️ Wielu z Was znało Jej niezwykłe dzieło. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Na pewno będzie szczęśliwa i wdzięczna za Waszą pamięć i modlitwę. Byłaś dla nas Aniołem na ziemi. Teraz otulasz nas prawdziwymi skrzydłami...